Homem pede água e furta celular é acaba preso em Adamantina

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (3) após furtar o celular de uma moradora no Jardim Bela Vista, em Adamantina. O caso ocorreu por volta das 13h30, na Rua Antônio Jorge de Lima.

A vítima contou que o suspeito pediu um copo de água e, enquanto ela foi até a cozinha, ele aproveitou para pegar o telefone que estava sobre o sofá e fugir. Com a descrição do autor, a Polícia Militar fez buscas e o encontrou saindo de sua casa com o aparelho na mão.

Na abordagem, o homem alegou que o celular havia sido emprestado, mas depois confessou o furto e disse que vendê-lo para conseguir dinheiro. Ele foi preso e levado ao 1º Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada. O celular foi devolvido à proprietária.

Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Adamantina NET