Três pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP

O Corpo de Bombeiros do município informou que a família, moradora de Sorocaba (SP), estava a caminho do Paraná, onde iria passar a virada do ano. As vítimas foram identificadas como João Araújo dos Santos de 70 anos, Elizabete Bernardes Viana da Fonseca de 62 anos e Vanderlei, que ainda não teve a idade e o nome completo divulgados.