Três pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP

Três pessoas da mesma família morreram em um acidente de carro na Rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do quilômetro 240, em Avaré (SP), na madrugada desta terça-feira (30). O motorista sobreviveu.
O Corpo de Bombeiros do município informou que a família, moradora de Sorocaba (SP), estava a caminho do Paraná, onde iria passar a virada do ano. As vítimas foram identificadas como João Araújo dos Santos de 70 anos, Elizabete Bernardes Viana da Fonseca de 62 anos e Vanderlei, que ainda não teve a idade e o nome completo divulgados.
Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista disse que o pneu traseiro do lado esquerdo estourou e ele perdeu o controle da direção. O carro capotou na via.
Ainda segundo os bombeiros, as três vítimas ficaram presas às ferragens. O motorista não se feriu. Durante o resgate houve um princípio de incêndio, que foi controlado pela equipe.
A corporação informou que duas vítimas morreram no local e a terceira morreu no hospital do município.
