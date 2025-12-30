Close Menu
Geral

Três pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Três pessoas da mesma família morreram em um acidente de carro na Rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do quilômetro 240, em Avaré (SP), na madrugada desta terça-feira (30). O motorista sobreviveu.

O Corpo de Bombeiros do município informou que a família, moradora de Sorocaba (SP), estava a caminho do Paraná, onde iria passar a virada do ano. As vítimas foram identificadas como João Araújo dos Santos de 70 anos, Elizabete Bernardes Viana da Fonseca de 62 anos e Vanderlei, que ainda não teve a idade e o nome completo divulgados.

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista disse que o pneu traseiro do lado esquerdo estourou e ele perdeu o controle da direção. O carro capotou na via.

Ainda segundo os bombeiros, as três vítimas ficaram presas às ferragens. O motorista não se feriu. Durante o resgate houve um princípio de incêndio, que foi controlado pela equipe.

 A corporação informou que duas vítimas morreram no local e a terceira morreu no hospital do município.

Por g1 Itapetininga e região, TV TEM – Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros de Avaré

Share.