Carro capota, vítimas conseguem sair do veículo e são atropeladas por caminhão em rodovia do PR; uma morreu e duas ficaram feridas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um acidente duplo de trânsito na manhã desta segunda-feira (29) na BR-376 entre Ponta Grossa e Curitiba, nos Campos Gerais do Paraná.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária PRVias, o carro em que a jovem que morreu e o homem que ficou ferido estavam capotou e eles conseguiram sair do veículo, mas, na sequência, foram atropelados por um caminhão.
O acidente aconteceu por volta das 7h50 no km 519 da rodovia, que fica nas proximidades da entrada da Colônia Witmarsum, em Palmeira.
De acordo com a PRF, o carro das vítimas é de Dourados (MS).
Ao g1, uma familiar das vítimas explicou que o casal estava sozinho no carro e, em outro veículo, viajavam os pais, o irmão e a cunhada de Samara. Ao perceberem o acidente, eles voltaram e chegaram logo na sequência.
Uma jovem de 19 anos foi atendida no local com ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não informou em qual veículo ela estava, ou como ela se feriu.
Por Millena Sartori, Mariana Galvão Noronha, g1 PR e RPC Ponta Grossa – Foto: Polícia Rodoviária Federal