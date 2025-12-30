Confira como será o funcionamento dos serviços públicos municipais no feriado de ano novo em Adamantina

De acordo com o decreto 7.021 de 8 de novembro de 2024 e, ainda, conforme o decreto 7192 de 6 de novembro de 2025, o expediente no ano novo está suspenso nas repartições públicas da administração direta do município de Adamantina. De acordo com o decreto 7.021 de 8 de novembro de 2024 e, ainda, conforme o decreto 7192 de 6 de novembro de 2025, o expediente no ano novo está suspenso nas repartições públicas da administração direta do município de Adamantina. Sendo assim, o expediente no Paço Municipal será encerrado na terça-feira (30), às 17h30, e retomado na segunda-feira, 5 de janeiro, às 7h30.

Saiba o que abre e fecha no município de Adamantina



Coleta de lixo – A coleta de lixo será realizada normalmente nos dias 29,30,31 de dezembro e, ainda, nos dias 2 e 3 de janeiro. Feira – A feira que tradicionalmente acontece na praça deputado José Costa na quarta-feira, será antecipada para terça-feira, 30 de dezembro. Já nos dias 02 de janeiro e 04 de janeiro elas acontecem normalmente, tanto na Praça Prestes Maia como na praça Deputado José Costa, respectivamente.

Poupatempo – O Poupatempo funcionará em horário normal nos dias 29 e 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro e 1 de janeiro o atendimento será suspenso. No dia 2 de janeiro, o atendimento retorna e no sábado (3), o atendimento será mais uma vez suspenso. A partir do dia 5 de janeiro, o atendimento retornará ao horário habitual. Por sua vez, os serviços municipais que atendem no mesmo espaço que são Banco do Povo, Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) e Procon atenderão nos dias 29 e 30 de dezembro e o atendimento será retomado no dia 5 de janeiro. Educação Municipal – As aulas na rede municipal de ensino retornarão no dia 26 de janeiro.

Jornalista Natacha Dominato

.