SUPERMERCADO GODOY: 62 anos de tradição, qualidade e inovação em Adamantina

Há 62 anos, o Supermercado Godoy se destaca como uma das marcas mais sólidas e lembradas de Adamantina. Fundado em 4 de setembro de 1963 e liderado pelos irmãos Lucídeo e Zeca Godoi, o empreendimento evoluiu de uma pequena quitanda para um dos supermercados mais tradicionais e competitivos da cidade.

A trajetória do fundador, Lucídeo Godoi, é marcada pelo empreendedorismo: engraxate, office-boy, carroceiro, mensageiro, auxiliar de confeitaria e quitandeiro. Em 1963, investiu suas economias na compra de um comércio na rua General Isidoro. Três anos depois, ampliou o negócio ao adquirir a quitanda de Nayruki Shimizu, onde hoje está instalada a atual unidade. A antiga quitanda e mercearia Godoy cresceu, se modernizou e deu origem ao Supermercado Godoy.

Ao longo das décadas, a empresa consolidou sua reputação por qualidade, bom atendimento e variedade, mantendo-se atualizada em tecnologia, gestão e ações promocionais. Entre as iniciativas que atraem grande público, destaca-se o Saldão, realizado no último dia de cada mês.

Com tradição, solidez e foco no cliente, o Supermercado Godoy segue construindo sua história como referência no setor varejista de Adamantina.

.