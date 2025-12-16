Duas pessoas morrem em acidente entre caminhão e carreta em rodovia no interior de SP

Duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e uma carreta na tarde desta segunda-feira (15) na Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351) em Catanduva (SP).
Segundo a concessionária responsável pela pista (Ecovias Noroeste), a colisão frontal ocorreu no quilômetro 206 da pista sentido Catanduva – Bebedouro (SP).
As mortes dos dois ocupantes do caminhão foram constatadas no local. Na carreta estavam duas pessoas, que não tiveram ferimentos.
As vítimas sobreviventes dispensaram atendimento médico após assinarem um termo de recusa. A Polícia Rodoviária foi acionada, e as causas do acidente serão investigadas.
Conforme apurado pela TV TEM, as vítimas fatais trabalhavam para uma construtora e iriam visitar uma obra.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Divulgação