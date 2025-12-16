Caminhão tomba em cima de carro, e quatro homens morrem em rodovia no interior de SP

Quatro homens morreram depois que um caminhão carregado com feijão tombou em cima do carro em que eles estavam na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), em Monte Azul Paulista (SP), na manhã desta terça-feira (16).
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o acidente aconteceu no Km 421, na altura do distrito de Marcondésia.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão contou que perdeu o controle da direção. O veículo rodou na pista, bateu no Volkswagen Gol, que seguia no sentido contrário, e tombou em cima dele. O carro atingido ficou destruído.
Equipes de resgate foram acionadas, mas todas as quatro pessoas que estavam no carro morreram no local. Os homens eram trabalhadores rurais em Olímpia (SP), e três deles eram irmãos.
Os corpos foram transportados por uma funerária de Bebedouro (SP) ao Instituto Médico Legal (IML) de Barretos (SP). Não há informações sobre o velório e o enterro das vítimas.
Já no caminhão, que seguia de São José do Rio Preto (SP) para Bebedouro, os dois ocupantes não sofreram ferimentos, mas o motorista ficou em estado de choque.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária aplicou o teste do bafômetro no condutor e o resultado foi negativo para consumo de bebida alcóolica.
Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que uma faixa de rolamento foi interditada, mas sem registro de congestionamento.
Um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foi enviado ao local para prestar assistência.
As causas da colisão ainda devem ser investigadas pela Polícia Civil.
Por g1 Ribeirão Preto e Franca – Foto: CWB Comunicação Marcelo Rosa