Motorista morre após capotar o carro na Rodovia Raposo Tavares

Uma motorista morreu após capotar o carro na Rodovia Raposo Tavares, em Maracaí (SP). O acidente aconteceu no sábado (13).
De acordo com a Agência de Transporte de São Paulo (Artesp), o motorista do veículo trafegava pela alça de saída de Tarumã e, ao realizar uma manobra de retorno, perdeu o controle do carro e capotou, batendo contra duas defensas metálicas.
O motorista, que não teve a identidade divulgada, morreu ainda no local e as causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Divulgação