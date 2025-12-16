Carro estacionado perde o freio, desce a rua sozinho e cai em córrego no interior de SP

Uma caminhonete perdeu o freio e caiu no córrego do Complexo Esportivo Rosa Branca na tarde desta segunda-feira (15), no Jardim Rosa Branca, em Bauru (SP).
Segundo apuração da TV TEM, o veículo estava estacionado na Rua Dr. Heitor de Andrade Campos quando perdeu o freio, desceu a via, quebrou a defensa de concreto ao redor do córrego e caiu no curso d’água.
No momento do acidente, ninguém estava dentro do carro e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e um guincho particular realizou a retirada da caminhonete.
Um boletim de ocorrência deve ser registrado por dano ao patrimônio público.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Gabriel Pelosi/TV TEM