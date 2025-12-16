Acidente deixa dois mortos em rodovia na região

Uma colisão traseira registrada na tarde desta segunda-feira (15) deixou duas pessoas mortas na Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em Catanduva. O acidente ocorreu no quilômetro 206 da pista leste, no sentido Catanduva–Bebedouro.

De acordo com a Ecovias Noroeste Paulista, a ocorrência envolveu um caminhão e uma carreta. As duas vítimas fatais eram ocupantes do caminhão. Já os dois ocupantes da carreta não sofreram ferimentos e assinaram o termo de recusa de atendimento médico no local.

Equipes da concessionária, incluindo inspeção de tráfego, ambulâncias e guinchos leve e pesado, foram acionadas e atuam no atendimento da ocorrência e na liberação da via. As circunstâncias do acidente serão apuradas.