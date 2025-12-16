Adamantina vence etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes 2025

Na noite desta segunda-feira (15), a Band promoveu a final do Prêmio Band Cidades Excelentes 2025, com os vencedores da etapa nacional. O evento foi realizado em Brasília (DF). Adamantina que foi representada na oportunidade pelo prefeito José Tiveron e foi vencedora no eixo “Infraestrutura e mobilidade urbana”, entre as cidades de 30 mil a 100 mil habitantes.

A iniciativa do Prêmio é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

De acordo com a Band, o instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio.

A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 72 indicadores em uma única nota final.

No eixo “Infraestrutura e mobilidade urbana” foram três cidades ganhadoras, conforme a faixa populacional. São Ludgero (SC) venceu entre os municípios com menos de 30 mil habitantes, Adamantina entre as cidades de 30 mil a 100 mil habitantes, e Maringá (PR) entre as localidades com mais de 100 mil habitantes.

Em outubro Adamantina conquistou a etapa estadual, habilitando a cidade para a final nacional. Tupi Paulista, também na região, conquistou venceu o Prêmio no eixo “Sustentabilidade”.

Aspetos da premiação

O reconhecimento estadual, obtido em outubro, e agora a primeira classificação nacional – de acordo com a administração municipal – têm como base uma série de indicadores que colocam Adamantina acima das médias nacionais, especialmente nos quesitos relacionados à qualidade de vida e à oferta de serviços públicos essenciais.

Os indicadores que fundamentam esse reconhecimento evidenciam o desempenho do município de Adamantina acima das médias nacionais, especialmente nos quesitos relacionados à qualidade de vida e à oferta de serviços públicos essenciais. Na Qualidade Habitacional, Adamantina alcançou 97,96%, enquanto a média nacional ficou em 92,98%, refletindo políticas públicas consistentes de planejamento urbano e habitação.

Na área de saneamento básico, os dados apontam índices próximos da universalização. O acesso à rede de esgoto no Brasil variou entre 55,43% e 58,01%, enquanto Adamantina registrou índices entre 99,89% e 100%. No abastecimento de água, a cobertura nacional manteve-se entre 67,41% e 71,17%, frente à cobertura total de 100% no município. Já o tratamento de esgoto apresentou média nacional entre 42,51% e 45,73%, enquanto Adamantina atingiu 98,94%. Outro destaque está na infraestrutura digital. O acesso à banda larga fixa por 100 habitantes no Brasil variou de 11,90% a 16,50%, enquanto Adamantina alcançou índices entre 31,45% e 39,07%, evidenciando avanços significativos em conectividade e inclusão tecnológica. No quesito mobilidade urbana, o indicador de deslocamento casa-trabalho em até uma hora atingiu 95% no município, superando a média nacional de 93,89%, o que demonstra melhor organização territorial e maior eficiência nos deslocamentos cotidianos da população. A coleta de lixo domiciliar também se destaca entre os serviços avaliados. Adamantina atingiu 100% de cobertura, superando com ampla margem a média nacional, que variou de 74,33% a 79,06%.

O conjunto desses resultados consolida Adamantina como referência em gestão pública no cenário estadual e nacional.

O prefeito José Tiveron destacou a importância de mais essa premiação a nível nacional que coloca Adamantina mais uma vez em destaque devido a importância e visibilidade da conquista em todo o Brasil. “O reconhecimento como a melhor cidade paulista e nacional em sua categoria e a conquista da 1ª colocação do Prêmio Band Cidades Excelentes reforçam o compromisso do Município com planejamento, eficiência administrativa e resultados concretos que impactam diretamente a qualidade de vida da população de Adamantina”, finalizou o prefeito José Tiveron.

Com informações do sigamais

.