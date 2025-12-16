Adamantina é 1ª colocada no Programa Município Agro 2025 do Estado de São Paulo

Adamantina celebrou mais um marco histórico ao alcançar a primeira colocação entre os municípios de sua categoria no Programa Município Agro – Ranking Paulista 2025, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo coordenada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI).

A solenidade de premiação aconteceu nesta segunda-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes sede do Governo do Estado na capital paulista, em evento que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual de Agricultura Guilherme Piai, além de outras autoridades.

Pelo desempenho destacado, o município de Adamantina foi premiado com R$ 200.000,00, valor entregue pelo governador Tarcísio de Freitas ao Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Luís Henrique Fernandes.

O Programa Município Agro 2025 é um instrumento de incentivo à gestão pública no campo e ao desenvolvimento rural sustentável. Através de um ranking estadual, o programa avalia e reconhece iniciativas municipais ao longo do ano, voltadas ao fortalecimento do agronegócio, à melhoria das políticas públicas rurais e à qualidade de vida no meio rural. Municípios que aderem ao programa e inscrevem suas ações são pontuados conforme critérios técnicos estabelecidos, buscando estimular inovação, sustentabilidade, planejamento e parceria com o Governo Estadual.

O sistema avalia um conjunto de diretrizes estratégicas, tais como gestão rural, infraestrutura no campo, proteção ambiental, apoio à agricultura familiar, educação e segurança alimentar, entre outros quesitos que impactam diretamente no desenvolvimento rural. As prefeituras apresentam as ações realizadas ao longo do ano, e aquelas com maior pontuação recebem certificação e premiação financeira.

A participação ativa de Adamantina no programa seguiu esse modelo: com compromisso e trabalho em prol do setor agropecuário e das comunidades rurais, o município se destacou em sua faixa populacional, entre municípios com cerca de 35 mil habitantes, e conquistou a posição máxima, mostrando qualidade de gestão e foco em sustentabilidade e inovação no campo.

Além da premiação em dinheiro, a colocação no ranking amplia a visibilidade de Adamantina junto ao Governo do Estado, abre possibilidades para parcerias, acesso a programas estaduais e favorece o desenvolvimento contínuo de políticas públicas com impacto direto na vida dos produtores rurais e na economia municipal. Um reconhecimento que reforça o compromisso de Adamantina com o agro paulista e com o futuro sustentável do campo.

