Sincomercio inicia orientações sobre a Reforma Tributária do Consumo que afetará pessoas jurídicas e físicas

Em coletiva de imprensa realizada na manhã da última quinta-feira (11) o Sindicato do Comércio Varejista da Nova Alta Paulista, em Adamantina, deu início às ações de esclarecimento, conscientização e orientações a respeito da Reforma Tributária do Consumo, instituída pela Lei Complementar nº 214, de 16 de janeiro de 2025.

Para explanar com mais propriedade sobre o tema aos jornalistas, o Sincomercio convidou o contador Marcelo Lopes.

O especialista explicou que haverá uma transformação através da grande reclassificação fiscal, na qual alguns impostos serão extintos, como PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e outros dois criados no lugar, o CBS e o IBS. E isso ´poderá afetar a todos, sejam empresas optantes pelo Lucro Real, Lucro Presumido ou até o Simples Nacional – regimes vigentes hoje no país atualmente.

“O impacto é bastante abrangente. Afetará todas as pessoas jurídicas de forma direta. Também o pessoal do Agro, de acordo com o porte de economia e faturamento. E ainda as pessoas físicas, sejam autônomos, profissionais liberais ou locadores de imóveis, que também sofrerão essa nova tributação que antes não existia para eles”, alertou.

Quantos aos prazos para implementação da nova legislação tributária, Marcelo informou que nas questões cadastrais já está em curso a mudança do padrão de Nota Fiscal de serviços, em 2026 serão as Notas Fiscais de produto e a partir de 2027 começa o período de transição e passa a vigorar a CBS em substituição a PIS, COFINS e IPI. Daí em diante, até 20233, haverá uma situação totalmente reformada.

Para o presidente do Sincomercio, Sergio Vanderlei da Silva, é de extrema importância que todos fiquem atentos para esse assunto, já que a Reforma Tributária irá impactar diretamente todos os segmentos, todas as empresas, desde as grandes, médias até as pequenas e também pessoas físicas. “Então, este foi apenas o primeiro evento que estamos fazendo sobre o assunto, com os veículos de comunicação para também começarem a tratar sobre o tema. Iremos fazer novos encontros e novas ações durante o ano 2026”.

Outras informações podem ser buscadas no Sindicato do Comércio Varejista da Nova Alta Paulista, em Adamantina, que fica localizado na Avenida Cristovão Goulart Marmo, nº 739, centro. Telefone (18) 3521-5515.

Por Folha Regional Adamantina

