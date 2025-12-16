Formatura do 4º ano primário – 1958
3º Grupo Escolar atual EMEF Teruyo Kikuta
Diretor: Octacílio Munhoz Martins, Professora: Escolástica Judith Martins
Aparecida Sampaio, Edna Leal, Ana Maria, Leonor Bortoletto, Marlene Paiva, Cleusa, Izel de Brito, Maria Aparecida Sanches, Darci Barberato, Geny Antunes, Terezinha, Izaura, Alzira, Maria Eliza, Kioko Utyama, Maria Okubo, Creuza Roberto, Eleuza Martins, Cecilia Dalarmi, Aparecida Redial, Darci Mantovani, Maria Inês Santos, Maria Tereza Rodrigues, Luzia Callejas, Mercia Freitas, Meliza Martins, Joana Pereira, Noêmia Mora Salles, Marisa Munhoz Martins, Maria de Lourdes Musciati, Jacira Bresolin, Maria Inês Santos, Maria Maber, Hatsuko Tamaki e Francisca Freitas.
Por João Carlos Rodrigues – Autor dos Livros Reviver Adamantina I e II
