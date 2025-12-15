Adamantina recebe o Papai Noel nesta segunda-feira (15) no Paço Municipal

Vitrine Cultural “Especial de Natal” no Paço Municipal
A programação para a semana festiva ainda conta com a continuação da Vitrine Cultural. Nesta segunda-feira (15), a programação contará com a presença do Espaço VIP e Music Play. No dia 16, será a vez do Espaço Musical Denise Nascimento, Academia Rosânia Gonçalves e Cia de Ballet Eveline Gualte.
Já no dia 17 de dezembro, será a vez da apresentação da jazz band Los Kandangos e do Stúdio MS.
Apresentação do “Musical Natal Brasileiro” e da Orquestra de Viola no Parque dos Pioneiros
No dia 18, a partir das 19h, o Parque dos Pioneiros vai receber o musical “Natal Brasileiro”. A apresentação é um espetáculo que trará teatro, dança e música e será realizado com projetos que estão diretamente ligados à Secretaria de Cultura e Turismo que são: BAMAD; Palhaçaria; Teatro; e Capoeira/Maculelê. A programação ainda contará com a apresentação da Orquestra de Viola Caipira.
“Celebrar de Natal”
O Celebrar de Natal que acontece no dia 19. A programação contará com show de Miriam Samorano, uma parceria com o Sesc de Presidente Prudente e de da dupla Carlinhos e Damião.
Haverá ainda, a participação dos integrantes das feiras QualiAgro, Mulheres Empreendedoras e Associação Omin de Artesanato.
A “Vitrine Cultural” especial de natal chega ao fim no dia 22 de dezembro no Paço Municipal com a presença do Estúdio Rubi e Voices Luz.