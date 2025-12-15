Adamantina recebe o Papai Noel nesta segunda-feira (15) no Paço Municipal

A tão aguardada chegada do Papai Noel acontece nesta segunda-feira (15) a partir das 20h no Paço Municipal em Adamantina. Depois de ter recebido pelas crianças, o “Bom Velhinho”, ficará até o dia 23 de dezembro também no Paço Municipal para receber as crianças no período noturno. A tão aguardada chegada do Papai Noel acontece nesta segunda-feira (15) a partir das 20h no Paço Municipal em Adamantina. Depois de ter recebido pelas crianças, o “Bom Velhinho”, ficará até o dia 23 de dezembro também no Paço Municipal para receber as crianças no período noturno.

Vitrine Cultural “Especial de Natal” no Paço Municipal

A programação para a semana festiva ainda conta com a continuação da Vitrine Cultural. Nesta segunda-feira (15), a programação contará com a presença do Espaço VIP e Music Play. No dia 16, será a vez do Espaço Musical Denise Nascimento, Academia Rosânia Gonçalves e Cia de Ballet Eveline Gualte.

Já no dia 17 de dezembro, será a vez da apresentação da jazz band Los Kandangos e do Stúdio MS.