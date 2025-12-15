Adamantina é finalista nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes

Após ser reconhecida como a melhor cidade do Estado de São Paulo no Prêmio Band Cidades Excelentes, na categoria de municípios com população entre 30 mil e 100 mil habitantes, conforme o Índice de Gestão Municipal Aquila 2025 (IGMA), do Instituto Aquila, agora Adamantina garantiu presença na final nacional da premiação, marcada para esta segunda-feira, 15 de dezembro, em Brasília (DF), quando serão anunciados os destaques nacionais em gestão pública.

Os indicadores que fundamentam esse reconhecimento evidenciam o desempenho do município acima das médias nacionais, especialmente nos quesitos relacionados à qualidade de vida e à oferta de serviços públicos essenciais. Na Qualidade Habitacional, Adamantina alcançou 97,96%, enquanto a média nacional ficou em 92,98%, refletindo políticas públicas consistentes de planejamento urbano e habitação.

Na área de saneamento básico, os dados apontam índices próximos da universalização. O acesso à rede de esgoto no Brasil variou entre 55,43% e 58,01%, enquanto Adamantina registrou índices entre 99,89% e 100%. No abastecimento de água, a cobertura nacional manteve-se entre 67,41% e 71,17%, frente à cobertura total de 100% no município. Já o tratamento de esgoto apresentou média nacional entre 42,51% e 45,73%, enquanto Adamantina atingiu 98,94%. Outro destaque está na infraestrutura digital. O acesso à banda larga fixa por 100 habitantes no Brasil variou de 11,90% a 16,50%, enquanto Adamantina alcançou índices entre 31,45% e 39,07%, evidenciando avanços significativos em conectividade e inclusão tecnológica. No quesito mobilidade urbana, o indicador de deslocamento casa-trabalho em até uma hora atingiu 95% no município, superando a média nacional de 93,89%, o que demonstra melhor organização territorial e maior eficiência nos deslocamentos cotidianos da população. A coleta de lixo domiciliar também se destaca entre os serviços avaliados. Adamantina atingiu 100% de cobertura, superando com ampla margem a média nacional, que variou de 74,33% a 79,06%.

O conjunto desses resultados consolida Adamantina como referência em gestão pública no cenário estadual e nacional. “O reconhecimento como a melhor cidade paulista em sua categoria e a participação na final nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes reforçam o compromisso do município com planejamento, eficiência administrativa e resultados concretos que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito José Tiveron que estará presente na premiação que acontece em Brasilia.