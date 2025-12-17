Após pedido de Plano de Saúde dos funcionários, Executivo solicita informações à FAI

De acordo com informações confirmadas ao Jornal Folha Regional na última quarta-feira (10) pela Secretaria de Gabinete, a Prefeitura do Município encaminhou o Ofício nº 452/2025/GAB na terça-feira (9) para a FAI (Centro Universitário de Adamantina) com a solicitação de uma série de informações e documentos relacionados ao pedido apresentado pelos servidores daquela Instituição, entre outros assuntos, para a possibilidade de criação de um plano de saúde para a categoria.

“Nós precisamos entender melhor o que está acontecendo antes de adotar qualquer posicionamento. Por isso enviamos o documento à Reitoria da FAI para que haja a troca de informações necessária para esclarecer toda a situação”, disse ao FR o secretário de gabinete Wilson Alcântara.

O tema foi levantado em duas matérias veiculadas na no Facebook na página Adamantina Notícias, nos dias 1º e 9 de dezembro deste ano.

A primeira publicação traz informações a respeito de representantes dos mais de trezentos funcionários do Centro Universitário de Adamantina terem ido até a Prefeitura “para uma reunião previamente marcada”, mas acabaram informados de que o prefeito José Carlos Tiveron estava em viagem a São Paulo, o que provocou o adiamento do encontro.

Nos 10 tópicos do Ofício, constam pedidos de: Estudo detalhado do impacto financeiro e orçamentário, considerando a pirâmide etária dos servidores e três cotações de empresas do setor; Informações sobre o atendimento a servidores desligados e idosos; e Demonstrativos financeiros dos últimos 8 anos, com detalhamento específico do curso de Medicina.

“Assim como temos feito em todas as demandas que chegam até nós, vamos também tratar esse assunto com a devida atenção que os servidores da FAI merecem. Porém, precisamos ter subsídios disponibilizados pela Autarquia para nos reunir com os representantes dos funcionários. Então, aguardaremos a resposta ao ofício queencaminhamos”, completou Alcântara.

Ainda segundo a postagem do Adamantina Notícias, o grupo afirmou que espera que o diálogo seja retomado o mais breve possível, destacando a importância da valorização dos servidores da FAI e do fortalecimento da relação entre o Centro Universitário e o Executivo Municipal.

Por Folha Regional Adamantina

