Pela atuação de servidor público, Adamantina conquista R$ 400 mil para adquirir nova ambulância

O Governo de São Paulo liberou R$ 400 mil para a aquisição de uma nova ambulância para Adamantina. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Donato (PT) e teve articulação do servidor municipal José Rio, motorista de ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, que recebeu a comunicação oficial da assessoria do parlamentar.

Uma correspondência oficial também foi enviada ao prefeito José Tiveron (NOVO), para os trâmites legais. Em setembro o deputado informou a administração municipal sobre a emenda voluntária e frisou a atuação do servidor José Rio.

O ambulanceiro viu a necessidade dentro do seu próprio setor e, utilizando de sua rede de relacionamento, construiu a oportunidade do recurso junto ao parlamentar estadual.

O repasse, destinado diretamente ao Fundo Municipal de Saúde, foi confirmado por meio da Resolução SS nº 226, publicada em 5 de dezembro de 2025, que autoriza transferências voluntárias no âmbito do Programa 0930 – Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, o recurso já está disponível para o município. A utilização, porém, depende de autorização legislativa e será formalizada em projeto de lei que a Prefeitura enviará à Câmara Municipal ainda este mês.

A secretária confirmou que a verba será integralmente aplicada na compra de uma ambulância para reforçar a frota da Saúde. A Secretaria trabalha no levantamento de cotações preliminares que subsidiarão o processo licitatório para aquisição do veículo.

A Resolução estadual integra o conjunto de transferências voluntárias destinadas ao financiamento de ações e serviços de assistência à saúde, incluindo repasses de emendas parlamentares fundo a fundo.

Por Siga Mais – imagem: Rodrigo Romeo/Alesp

