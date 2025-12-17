Musical “Natal Brasileiro” será apresentado nesta quinta-feira (18) no Parque dos Pioneiros

Quinta-feira (18), a partir das 19h, o Parque dos Pioneiros receberá uma programação especial de natal, pois acontece a apresentação do musical “Natal Brasileiro”.

A apresentação é um espetáculo que trará teatro, dança e música e será realizado com projetos que estão diretamente ligados à Secretaria de Cultura e Turismo que são: BAMAD; Palhaçaria; Teatro; e Capoeira/Maculelê.

A Orquestra de Viola Caipira e a Banda Marcial de Adamantina também farão apresentações de encerramento do ano.

“Celebrar de Natal”

A programação cultural continua com o “Celebrar de Natal”, na sexta-feira, dia 19 a partir das 19h na praça Elio Micheloni e terá show de Miriam Samorano, uma parceria com o Sesc de Presidente Prudente e de da dupla Carlinhos e Damião.

O “Celebrar de Natal” ainda terá a participação dos membros da Feira QualiAgro que é uma iniciativa da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), com o objetivo de possibilitar que as associações e cooperativas de produtores rurais do município comercializem os seus produtos que vão desde o hortifrúti, leite e seus derivados e, ainda, mel.

As integrantes da Feira da Mulher Empreendedora também estarão presentes comercializando produtos de diferentes segmentos como: vestuário, artesanato, alimentações e acessórios.

A Associação OMIN também participa do “Celebrar de Natal”, expondo e comercializando uma variedade de peças, todas confeccionadas por artistas locais.

Papai Noel

Desde a última segunda-feira (15) até o dia 23 de dezembro, o Papai Noel está recebendo as crianças para fotos no Paço Municipal no período noturno.

Por Jornalista Natacha Dominato

.