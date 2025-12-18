Presépios nas Paróquias ressaltam significado religioso do Natal

Os presépios têm um papel fundamental na tradição católica, pois ajudam a representar o nascimento de Jesus e a transmitir o verdadeiro espírito do Natal. Eles promovem a reflexão sobre a humildade e a simplicidade do momento sagrado, além de fortalecerem a fé e a união familiar durante as celebrações. E essa tradição também é mantida pelas igrejas católicas de Adamantina.

Os fiéis que visitam a Paróquia Nossa Senhora de Fátima podem ver um dos símbolos do período natalino: o presépio. Com dezenas de peças cuidadosamente dispostas, a montagem retrata a trajetória do nascimento de Jesus, convidando os visitantes a refletirem sobre o mistério do Natal.

A representação, exposto ao lado da Imagem de Nossa Senhora de Fátima, inclui figuras como Maria, José, os Reis Magos, pastores e animais, além da cena central do Menino Jesus na manjedoura – que será colocado somente no dia.

A Paróquia Santo Antônio de Adamantina abriu na última terça-feira (3) as comemorações do Natal com a apresentação do tradicional presépio, que está montado na Capela de São José, dentro da Matriz, próxima ao confessionário.

Mantendo uma tradição de mais de duas décadas, o presépio se tornou um símbolo para a comunidade. Neste ano, com tamanho reduzido, as peças focam diretamente ao ambiente local de nascimento do Menino Jesus, levando os visitantes a uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal.

A Paróquia São Francisco de Assis, no Jardim Adamantina, também buscou colocar detalhes que recriassem a atmosfera de Belém, proporcionando uma experiência de espiritualidade e contemplação.

O presépio está disposto na lateral do altar e traz um conjunto de imagens significativas para retratar o momento do nascimento do Menino Cristo, com Maria e José, os reis magos e o ambiente onde esse momento aconteceu.

Os presépios ficarão disponíveis para visitação até 6 de janeiro de 2025, Dia de Reis, quando a Igreja católica encerra oficialmente o período natalino.

.