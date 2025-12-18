Câmara revela ausência total de retorno da Sabesp sobre questionamentos feitos pela Prefeitura

“Conforme informado pelo próprio Executivo em resposta enviada a esta Casa de Leis, a Sabesp não respondeu ao ofício oficial emitido pela Prefeitura e tampouco respondeu ao e-mail reiterando a solicitação, permanecendo completamente inerte, apesar de ser concessionária de um serviço público essencial delegado pelo Município”, revela trecho do Requerimento nº 233/2025 que foi lido na Câmara Municipal durante a última sessão ordinária.

Diante do comportamento da concessionária de saneamento básico na cidade, um grupo de vereadores solicitou ao Poder Executivo informações ligadas às providências adotadas, medidas formais adotadas ou em andamento e a responsabilidade do município na fiscalização do serviço.

Os vereadores também ressaltaram no documento legislativo a necessidade de a Prefeitura fiscalizar a prestação do serviço delegado à Sabesp, exigir que a concessionária responda às solicitações oficiais e garantir o atendimento adequado à população, já que abastecimento de água é serviço essencial e indispensável.

“Mais grave ainda é o fato de que não houve comunicação de providências, medidas ou ações por parte do Executivo, o que deixa a população desassistida e impede que o Legislativo exerça seu papel fiscalizador com plena efetividade”, destaca a justificativa do Requerimento, enviado à Prefeitura para que se posicione com relação aos questionamentos feitos pela Câmara.

