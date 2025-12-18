Polícia Militar prende jovem por tráfico de drogas no Parque Iguaçu, em Adamantina

A Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 23 anos por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (17), em Adamantina. A ocorrência foi registrada na Rua Tetsu Inada, no Parque Iguaçu, após reiteradas denúncias anônimas indicando a prática de tráfico no local, conforme a PM.

“Durante patrulhamento direcionado, o suspeito foi localizado conduzindo uma motocicleta e tentou se evadir ao perceber a presença policial, sendo abordado em seguida. Após apresentar versões contraditórias, o indivíduo acabou confessando que mantinha entorpecentes em sua residência e autorizou a entrada da equipe”, disse o Capitão Bressan ao jornalismo Adamantina NET.

Consta no boletim de ocorrência que “no imóvel, foram apreendidos aproximadamente 75 gramas de maconha, sendo grande parte do tipo “dry”, além de porções fracionadas prontas para comercialização, um canivete e dois aparelhos celulares. O suspeito também indicou outros possíveis envolvidos, o que motivou diligências complementares com apoio do Canil do 8º BAEP, sem localização de mais drogas”

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça. Um segundo envolvido foi ouvido e liberado, tendo seu telefone celular apreendido para fins de investigação. (Por: Redação)

