Semifinais da Copa Amizade de Futebol Médio de Adamantina acontece neste sábado

AdamantinaNETPor 0

Partidas disputadas, equilibradas e acirradas deverão acontecer nos dois confrontos das semifinais da bem organizada e disputada competição da Alta Paulista a 6ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

As disputas que irá valer duas vagas para a grande final da competição adamantinense ocorrerá neste sábado (6) à partir das 17h00 na praça de esporte do Parque Cecap de Adamantina (campo ao lado Cemitério).

PRIMO/LOBOS X REAL MALOKA

No primeiro confronto marcados para às 17h00, o Primos FC Adamantina/ Lobos FC Inúbia Paulista/ Laís Pré Moldados/Empório da Linguiça/Good Beer Conveniência/ Lucas Medeiros Personal Trainer do técnico Pedro Claudino enfrenta o Real Maloka FC/Bastos do técnico Bruno Luan “Pirção”.

PARQUE IGUAÇU X RED BULL

No segundo confronto marcado para às 18h00 o Parque Iguaçu FC Adamantina/ Tavone Transportes/HB Auto Peças/ FS Telecomunicação/ Supermercado Godoy Rede Smart/Recanto dos Animais do técnico David Tavone enfrenta o Red Bull FC/Pracinha do técnico Rafael Dias.

COORDENAÇÃO

Paulo Sérgio e Pablo Miranda

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda

Na foto, os goleiros Higor “Dengue” (Primos/Lobos), Diogo (Real Maloka), Rodrigo Bode (Parque Iguaçu) e Ranato Alves (Red Bull)

 

Por: Jair Kbça

 

 

 

 

 

 

.

 

