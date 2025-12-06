Semifinais da Copa Amizade de Futebol Médio de Adamantina acontece neste sábado

Partidas disputadas, equilibradas e acirradas deverão acontecer nos dois confrontos das semifinais da bem organizada e disputada competição da Alta Paulista a 6ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina.
As disputas que irá valer duas vagas para a grande final da competição adamantinense ocorrerá neste sábado (6) à partir das 17h00 na praça de esporte do Parque Cecap de Adamantina (campo ao lado Cemitério).
PRIMO/LOBOS X REAL MALOKA
No primeiro confronto marcados para às 17h00, o Primos FC Adamantina/ Lobos FC Inúbia Paulista/ Laís Pré Moldados/Empório da Linguiça/Good Beer Conveniência/ Lucas Medeiros Personal Trainer do técnico Pedro Claudino enfrenta o Real Maloka FC/Bastos do técnico Bruno Luan “Pirção”.
PARQUE IGUAÇU X RED BULL
No segundo confronto marcado para às 18h00 o Parque Iguaçu FC Adamantina/ Tavone Transportes/HB Auto Peças/ FS Telecomunicação/ Supermercado Godoy Rede Smart/Recanto dos Animais do técnico David Tavone enfrenta o Red Bull FC/Pracinha do técnico Rafael Dias.
COORDENAÇÃO
Paulo Sérgio e Pablo Miranda
ORGANIZAÇÃO
Família Miranda
Na foto, os goleiros Higor “Dengue” (Primos/Lobos), Diogo (Real Maloka), Rodrigo Bode (Parque Iguaçu) e Ranato Alves (Red Bull)
Por: Jair Kbça
.