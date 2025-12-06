Passarela da Joaquim Nabuco começa a receber novo piso, em Adamantina

A passarela da rua Joaquim Nabuco, em Adamantina, passa por uma reforma inédita para garantir mais segurança e conforto aos pedestres que circulam pelo local. O lado direito da estrutura, no sentido Centro/bairro, está interditado desde fevereiro, quando começou a remoção do calçamento. Nesta semana, tiveram início as obras para a construção do novo piso.

Para a execução do serviço, a Prefeitura licitou a instalação de lajes protendidas em concreto armado sobre as duas passarelas metálicas existentes junto ao viaduto. A intervenção abrange área total de aproximadamente 306,68 m² – sendo 153,34 m² em cada passarela – ao custo de R$ 122.768,14. A empresa vencedora do processo foi a Noroeste Paulista Construtora Ltda.



TRÂNSITO

No sentido avenida Marechal Castelo Branco (Via de Acesso) ao Centro, o trânsito pelo pontilhão estará totalmente interditado. Como alternativa, os motoristas devem utilizar a passagem sob os trilhos Roberto Antônio Romanini, o pontilhão da Rua Osvaldo Cruz.

Para quem segue do Centro em direção à Vila Jardim e à entrada da cidade, o tráfego continua permitido pelo pontilhão da Joaquim Nabuco, porém em contramão, já que a pista correta – ao lado da passarela em obras – permanece bloqueada.



A passarela do lado esquerdo, no sentido Centro/bairro, segue liberada para pedestres. Já a passagem inferior sob a linha férrea está interditada durante esta etapa da obra, que segue até quarta-feira (10), medida adotada para garantir a segurança dos usuários. (Por: Impacto)



