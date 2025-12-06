Família de Lurrique Ferrari vive dia de emoção e homenagens no Beto Carrero World

Pouco mais de dez dias após a morte do piloto de manobras wheeling e stunt, Lurrique Ferrari, de Adamantina, durante apresentação na pista de Hot Wheels do Beto Carrero World, em Santa Catarina, sua família viveu uma nova emoção nesta quinta-feira (4).

Sensibilizado com a história, o parque, por decisão de seu presidente, Alex Murad — filho do fundador Beto Carrero — enviou um helicóptero executivo até Adamantina para levar familiares de Lurrique, especialmente o pai, Valter Ferrari, para conhecerem o local onde o piloto trabalhava há um ano e onde realizava o sonho de atuar no maior parque temático da América Latina.

No helicóptero embarcaram o patriarca Valter Ferrari; o filho e irmão de Lurrique, Glayson Ferrari; e a esposa dele, Francieli Gomes. A aeronave decolou de Adamantina na manhã de quinta-feira com destino a Penha (SC), onde os familiares viveram um dia marcado por homenagens e forte emoção.



O retorno a Adamantina ocorreu em novo voo, com pouso por volta das 13h30 desta sexta-feira (5).

Segundo Glayson, a experiência foi marcante. Os profissionais da equipe da qual Lurrique fazia parte criaram um forte vínculo com Valter Ferrari, que é paciente renal e realiza hemodiálise. O piloto adamantinense tinha o desejo de levar o pai para conhecer seu ambiente de trabalho — algo que vinha sendo planejado, embora ainda não tivesse sido possível concretizar.

Após a morte de Lurrique, a ideia de levar os familiares ao parque passou a ser articulada inicialmente entre os membros da equipe de apresentações, ganhando força especialmente após a sensibilização de Alex Murad. Foi então tomada a decisão de providenciar a viagem, com a disponibilização do helicóptero executivo.

Durante o dia em Penha, os familiares de Lurrique participaram de encontros, reencontros e atividades. Valter Ferrari ainda viveu a experiência de entrar em um dos carros do show de Hot Wheels, na pista onde o filho se apresentava.

Ao desembarcar em Adamantina, Glayson falou ao portal Siga Mais sobre os momentos vividos. “Foi uma oportunidade de todos se abraçarem. Eles mostraram o quanto são acolhedores e quiseram passar para o meu pai o que o meu irmão vivia lá”, afirmou. “Esse encontro foi marcante para nós, para a minha família e para os pilotos e suas famílias”, prosseguiu.

Ele também destacou a recepção dada por Alex Murad e seus familiares. “Eles nos receberam muito bem. O Alex abraçou muito meu pai. Foi emocionante e marcante para todos”, completou. (Por: Siga Mais)



