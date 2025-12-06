Leilão de Gado da Paróquia São Francisco para obras do salão paroquial no Tucuruvi será neste domingo

Com o objetivo de arrecadar recursos para concluir a construção do Salão Paroquial do Bairro Tucuruvi, a Paróquia São Francisco de Assis, localizada no Jardim Adamantina, realiza neste domingo (7) o 1º Leilão de Gado e almoço beneficente. O evento será no Recinto Poliesportivo, reunindo fiéis e apoiadores da comunidade.

Para o almoço beneficente, o convite está sendo vendido por R$ 60,00, oferecendo um cardápio variado com torresmo e mandioca frita de entrada, além de arroz, feijão tropeiro, porco no rolete, alcatra no espeto, frango assado e saladas. Os organizadores pedem que os participantes levem pratos e talheres.

O evento promete unir solidariedade e convivência, reforçando o espírito comunitário e a fé dos moradores da região.

Toda a arrecadação obtida com o leilão e o almoço será destinada às obras do novo salão paroquial, que servirá como espaço para reuniões, eventos comunitários e atividades pastorais da comunidade do Tucuruvi.

Instalada em maio de 2019, a Paróquia São Francisco de Assis é dirigida pelo padre Joaquim de Souza, conhecido como padre Quinzinho. Sua área pastoral abrange os bairros Jardim Adamantina, Parque Itaipus, Conjunto Primavera, Parque Universitário e Residencial Rio Branco, além das comunidades rurais da Estrada 14 (São Judas Tadeu), Tucuruvi (São João Batista) e Lagoa Seca (Santo Antônio de Pádua).

.