FAI conquista autorização para abertura de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Pública

O Centro Universitário de Adamantina conquistou a autorização para a abertura do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Pública. A aprovação foi validada pelos órgãos competentes (Ministério da Saúde e Ministério da Educação) e permitirá a inserção de novos profissionais especializados na rede de atendimento do município.

A nova residência prevê a abertura de vagas para quatro áreas de atuação: Psicologia, Educação Física, Serviço Social e Enfermagem. O programa foi estruturado para contar com 8 vagas para R1 (residentes de primeiro ano) e mais 8 vagas para R2 (segundo ano), totalizando 16 profissionais da saúde atuando no ciclo de implantação.

Para a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da FAI, Profa. Dra. Márcia Zilioli, o anúncio representa um avanço significativo tanto para a academia quanto para a assistência pública. “Teremos mais 16 residentes profissionais da saúde dedicados ao cuidado da população adamantinense. Isso significa que teremos profissionais como psicólogos, educadores físicos, assistentes sociais e enfermeiros atuando diretamente na saúde pública de Adamantina. Essa conquista reforça o trabalho da FAI pelo desenvolvimento da comunidade”, afirma.

“A saúde mental pressupõe vínculos, articulações e trabalhos em equipe e em rede. A FAI vem construindo e investindo nesse entrelaçamento sistemática e gradualmente, culminando em mais essa conquista: uma residência destinada à saúde mental da comunidade adamantinense. Este processo abarcou docentes e servidores administrativos, além da participação ativa de servidores municipais já envolvidos na Residência em Saúde Coletiva e Atenção Básica, em andamento desde 2018. Esse engajamento interinstitucional já mostra a potência e o alcance do trabalho integrado e o que se pode esperar das ações a serem desenvolvidas daqui em diante”, acrescenta a Profa. Dra. Magda Arlete Vieira Cardozo, coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (COREMU) do Centro Universitário de Adamantina e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental.

A autorização é resultado de um esforço contínuo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) em expandir as oportunidades de especialização prática em serviço.

Próximos passos

Com a autorização garantida, a FAI encontra-se agora na fase de solicitação das bolsas para o financiamento destes residentes junto aos órgãos federais. A instituição segue confiante nos trâmites para, em breve, divulgar o processo seletivo.

A implantação da Residência Multiprofissional em Saúde Mental Pública fortalece a missão da FAI de formar profissionais altamente qualificados e, sobretudo, representa um ganho direto para Adamantina, que passará a contar com uma equipe multidisciplinar integrada, ampliando a qualidade e a abrangência dos serviços de saúde mental oferecidos à população.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP