Dois homens são presos com mais de 38 kg de bronze furtados de cemitérios

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 36 e 56 anos, em Junqueirópolis, nesta sexta-feira (5), após interceptar um veículo que transportava mais de 38 kg de peças de bronze furtadas de túmulos do cemitério municipal. A ação integrou equipes da DIG, DISE de Dracena e da Delegacia de Junqueirópolis.

A operação teve início após denúncia de que três indivíduos tentavam vender vasos de bronze em um ferro-velho da cidade. Com as características do veículo, policiais montaram vigilância na SP-294 e interceptaram o carro no trevo das “Duas Barras”. Um dos ocupantes, de 24 anos, fugiu, mas já foi identificado.



No porta-malas, os agentes encontraram vasos de bronze cortados, confirmados como produtos de furto ocorrido no cemitério no dia 12 de novembro. O carro, celulares e todo o material foram apreendidos.

Os dois detidos tiveram a prisão em flagrante ratificada, pagaram fiança e responderão ao processo em liberdade. A Polícia Civil reforça que segue atuando de forma integrada no combate aos crimes patrimoniais na região.