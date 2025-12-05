Com a participação de 24 cidades na eleição, prefeito Juliano Guiro é o novo presidente da AMNAP

Na manhã de hoje (5 de novembro), a AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista) realizou a votação para a nova diretoria para o mandato 2026. E o escolhido para comandar a entidade no próximo ano foi o prefeito de Tupi Paulista, Juliano Vigilato Guiro.

A eleição ocorreu na Associação Cultural Nipo-Brasileira de Osvaldo Cruz e contou com a participação de prefeitos e vereadores de 27 cidades da região.

Além do presidente, a chapa única aprovada por aclamação pelos votantes e que forma a nova diretoria da AMNAP é composta pelos seguintes membros: 1º vice – Tatiana Guilhermino Tazinazzio (Lucélia); 2º vice – Paulo Sérgio de Oliveira (Herculândia); 1º secretário – Cleber Rogério Cervantes Panhozzi (Iacri); 2º secretário – Julio Cesar de Mori Vecchiati (Ouro Verde); 1º tesoureiro – Ricardo Mitsuro Watanabe (Mariápolis); 2º tesoureiro – Élio Furini Neto (Junqueirópolis).

Juliano assumirá a presidência que até então é ocupada por Vera Morena, prefeita de Osvaldo Cruz.

O mandato da diretoria eleita tem início no dia 1º de janeiro e se estenderá ate 31 de dezembro de 2026.

Ricardo Bispo

