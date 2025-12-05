Definidos os semifinalistas da Copa Amizade de Futebol Médio de Adamantina

Foram definidos na noite de quarta-feira (3) no campo do Parque Cecap de Adamantina em jogos pela as quartas de finais, os dois últimos semifinalista da 6ª Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

As equipes Primos FC/ Lobos FC e Parque Iguaçu com a vantagem do empate garantiram a classificação contra os seus adversários Elite FC/Clementina e Frutalis FC/ Mirandópolis.

As equipes do Primos FC/Lobos FC e Parque Iguaçu F.C se juntam aos outros semifinalista sendo eles: Real Maloka FC/Bastos e Red Bull FC / Pracinha.

OS JOGOS PRIMOS FC/ LOBOS FC

Após um 1º tempo equilibrado que terminou sem abertura de contagem, o Primos FC/ Lobos FC e Elite FC fizeram um grande jogo na 2ª etapa. Andre Bala abriu no início do jogo de cobertura. Não demorou muito Negueba empatou a partida.

O Primos FC/Lobos FC que jogava pelo empate segurou a pressão e o resultado em 1 a 1, e se classificou para as semifinais.

PARQUE IGUAÇU

Sabendo do adversário complicado que iria enfrentar o atual campeão Frutalis FC/ Mirandópolis, a equipe do Parque Iguaçu FC jogando com favorecimento do empate conseguiu o que queria. Logo no início da 1ª etapa o artilheiro da competição Hélton Rebeco fez 1 a 0, segurando o resultado.

Na 2ª etapa o Frutalis FC, empatou com o atacante Matheus em jogada de oportunismo. Não demorou muito veio a virada com o jogador Tales. Nos minutos finais da 2ª etapa o jogador Hélton Rebeco, igualou o placar em 2 a 2.

Com o empate o time do David segurou a pressão e garantiu a sua classificação para as semifinais.

ARBITRAGEM

Lucas Souza, com uma excelente atuação comandando muito bem os jogos.

MESÁRIA

Mila Camila

COORDENAÇÃO

Paulo Sérgio e Pablo Miranda

ORGANIZAÇÃO

Família Miranda

Por: Jair Kbça

.