Prefeitura de Adamantina assina termo de permissão de uso para TV Tem

Diante da assinatura, a TV Tem recebe a título precário e gratuito, de espaço da Torre Receptora de Sinal e abrigo, localizada à Rua José Cardim, s/nº, Jardim Bela Vista, imóvel cadastrado no Patrimônio Municipal sob o número 372, conforme Matrícula nº 23.162 para a instalação de equipamentos digitais de estação de repetição de TV (TV TEM).

De acordo com a equipe da TV Tem, a partir de agora a transmissão da programação será no canal 25.1 em TV aberta. A orientação é que a pessoa conte com uma antena externa.

Com a instalação dos equipamentos digitais de estação de repetição, o sinal da TV Tem será transmitido para os municípios de Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariapólis, Sagres, Osvaldo Cruz e Pracinha.

Ainda conforme a equipe, a previsão é que sejam instaladas novas torres em Tupi Paulista e Dracena.