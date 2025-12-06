Jovem de 22 anos morre após colisão entre carro e motocicleta

Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (6) resultou na morte de um jovem de 22 anos em Dracena. A colisão ocorreu por volta das 3h, no cruzamento da avenida Presidente Roosevelt com a rua Marechal Rondon, envolvendo um automóvel Ford Fusion e uma motocicleta.

De acordo com as informações apuradas no local, o motociclista, Rafael Kinoshita, conduzia a moto quando houve o choque com o veículo. Com o impacto, o jovem sofreu ferimentos graves e chegou a receber atendimento, mas não resistiu e morreu no local.



Equipes de resgate foram acionadas, assim como a Polícia Militar, que realizou o isolamento da área para preservação da cena do acidente. A Polícia Científica também esteve presente, efetuando a perícia técnica, que deverá auxiliar na apuração das causas e circunstâncias da colisão.

O corpo de Rafael Kinoshita foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

(Com informações e fotos de Hora da Notícia)