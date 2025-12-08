Comércio inicia horário especial de funcionamento do fim de ano na quarta-feira

Com base no calendário divulgado pelo Sindicato Patronal do Comércio Nova Alta Paulista, já estão definidos os horários de funcionamento das lojas em Adamantina neste período de fim de ano. “O objetivo da abertura diferenciada nesta época é atender a maior demanda dos consumidores e também fomentar as vendas”, explicou o presidente do Sincomercio, Sergio Vanderlei da Silva.

Para o feriado municipal do dia 8 de dezembro (Dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição), o expediente será das 9h às 15h. A compensação desta data para os funcionários ocorrerá ao dia 2 de janeiro, quando as lojas estarão fechadas.

Durante o período de maior movimento do ano, que é o mês de dezembro para as compras de Natal e Ano Novo, o funcionamento em horário ampliado terá início já na próxima quarta-feira.

Portanto, nos dias 10, 11 e 12, de 15 a 19 e dias 22 e 23 de dezembro, o comércio abre das 9h às 22h.

Nos sábados, 13 e 20 de dezembro, as lojas têm expediente das 9h às 15h.

Na véspera de Natal (24 de dezembro), o atendimento será até as 16h.

O comércio permanecerá fechado no dia 25 e retomará as atividades no dia 26, a partir das 12h.

Vale lembrar que o calendário do comércio foi aprovado em assembleia realizada no final de outubro entre o Sindicato do Comércio Varejista das regionais de Adamantina, Osvaldo Cruz, Lucélia e Tupã e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Tupã e região.

Além deste fim de ano, ficou definido o funcionamento em datas especiais de 2026, que constam na Convenção Coletiva de Trabalho de Horários.

Por Folha Regional Adamantina

.