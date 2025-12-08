Seis pessoas morrem em acidente entre carro e ônibus, no Paraná; duas crianças estão entre vítimas

Uma batida frontal entre um carro e um ônibus matou seis pessoas, entre elas duas crianças, neste sábado (6), na PR-490, entre Francisco Alves e Altônia, no noroeste do Paraná.
A batida foi durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender às vítimas.
No local, três adultos e um adolescente foram encontrados mortos dentro do veículo. Além deles, conforme os bombeiros, uma criança foi ejetada e morreu.
A equipe encontrou outra criança, encarcerada dentro do veículo, com ferimentos graves. Ela foi socorrida, e encaminhada para um hospital da região, porém, não resistiu e morreu.
Dentro do ônibus estavam 33 trabalhadores que não se feriram. O motorista teve ferimentos leves, foi atendido e liberado.
A pista foi interditada e sinalizada pela polícia.
Por Andressa Zaffalon, g1 PR e RPC — Londrina – Foto: Corpo de Bombeiros