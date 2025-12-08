Real Parceria é campeão do Torneio “Natal Solidário” de Futebol Médio do Jardim Brasil

Oito equipes de bairros de Adamantina participaram no domingo (7) na Arena Sintética Érico Fernando “Kim Som” no Jardim Brasil, do evento esportivo Torneio “Natal Solidário” de Futebol Médio de Adamantina, organizado pela AMJARB (Associação dos Moradores do Jardim Brasil).

A competição esportiva contou com a participação das seguintes equipes: Atlético Peso Pesado FC, Jardoka FC, Portuguesa FC, Real Parceria FC, Arsenal FC, Borussia FC, Resenha EC e Valentes FC. Cada equipe doou de inscrições 1 cesta básica para participar do evento.

As doações das cestas básicas serão revertidas juntamente com outras, para as famílias carentes do bairro.

Já no torneio, depois de várias partidas chegaram a final as equipes do Real Parceria FC e Resenha EC.

Levando a melhor o Real Parceria FC, que sagrou-se campeão ao derrotar se adversário por 1 a 0, com o gol marcado por Miguel Esperandio na 1ª etapa da partida.

Foram premiados ainda o artilheiro Adriano Tiossi (Resenha E.C) e goleiro menos vazado Guilherme (Real Parceria FC)

ARBITRAGEM

Cristiano “Cri”

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: miguelesperandio (Instagram)