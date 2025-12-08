Jogo de confraternização de final de ano acaba em empate no Estádio Municipal

O time tradicional e que sempre está nas disputa da competições de Futebol Society e Campo de Adamantina, o Bodão Futebol Clube sob o comando do mandatário Diego Sugiyama “Bodão “, time de várias conquista nas competições adamantinense, Copa ATC , Campeonato Varzeano ,Torneio da Vila Freitas , ADPM (Policia Militar) e outros, promoveu pelo seu 6° ano consecutivo no sábado (6) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, o tradicional jogo de final de ano /2025, entre Time do Bodão FC. (Camisa Amarela) e o Time do João Paulo Dall Acqua (Camisa Preta), que é realizado todos os anos.

A partida arbitrada pelo o competente Fábio Beiço terminou no empate em 4 a 4.

Os gols foram marcados através dos jogadores Diego Bodão, Gabriel Teixeira, Eduardo Bolin e Gordinho (Time do Bodão FC) e João Paulo Dall Acqua (3) e Babidi (Time do João Paulo Dall Acqua).

Segundo Sugiyama o objetivo é fazer do futebol entre amigos e convidados um jogo de momentos de descontração, lazer confraternização.

Após o jogo os jogadores foram recepcionados com o terceiro tempo na Chácara Dall Acqua .

-Por: Jair Kbça – Fotos Cedida: Diego Sugiyama