Definidos os finalistas da 6ª Copa Amizade Futebol Médio de Adamantina

No último sábado (6), foi realizado os jogos das semifinais da 6ª Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina. A competição é considerada a bem organizada e disputada competição adamantinense de futebol médio.

Os jogos foram realizados no campo do Parque Cecap de Adamantina, com dois duelos emocionantes que definiram os dois finalistas da tradicional competição, sendo elas a Real Maloka FC/ Bastos e a equipe do Red Bull FC/ Pracinha. Confira como foi a classificação das equipes finalistas.

REAL MALOKA FC/ BASTOS

O Real Maloka FC/ Bastos está na final da 6ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

A equipe bastense que terminou a 1ª fase como grande surpresa da competição mostrando um futebol aguerrido, de forte marcação e contra-ataque, mostrou seu poder em campo nas outras fases se classificando nas oitavas de finais, quarta de finais e semifinais sempre respeitando os adversários até chegar na final.

O passo mais importante do time do técnico Bruno Luan “Pirção” foi na sua classificação para a final.

A equipe que jogava com regulamento de baixo dos braços o (empate) devido a melhor campanha, conseguiu segurar o bom time do Primos FC/ Lobos FC ao empatar sem abertura de contagem (0x0) e se classificar para a disputa final inédita.

RED BULL FC/ PRACINHA

Com um time diferenciado em campo devido de alguns desfalques importantes, o Red Bull FC/ Pracinha entrou em campo para enfrentar um adversário dificil o Parque Iguaçu FC de Adamantina, que jogava pelo empate pelo regulamento e por ter feito melhor campanha.

Determinado em campo com uma marcação individual e explorando os contra ataque, os pracienses empurrado pela sua pequena torcida garantiu sua classificação para a final.

Com os gols marcados por Viafra, Birão e Garrincha, o time do técnico Rafael Dias derrotou por 3 a 2, o seu adversário e se classificou para a final da competição.