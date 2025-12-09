Programação de Natal inicia nesta quarta-feira e traz como destaques a Vitrine Cultural e a Chegada do papai Noel

A cidade de Adamantina continua em clima festivo após o acender das luzes que marcou a abertura do Natal Mágico 2025. Em entrevista à TV Folha Regional na última segunda-feira (1º de dezembro), a secretária municipal de cultura e turismo Ana Queila Zanardo falou sobre a programação especial elaborada para o fim deste ano e que traz uma série de eventos e começa oficialmente no dia 10 (quarta-feira), sempre às 19h, no Paço Municipal.

A estreia das atividades será com a Vitrine Cultural, trazendo o Projeto Guri como primeira atração. No dia 11 de dezembro, o cantor Renato Beloni assume o palco. Encerrando essa etapa inicial, no dia 12, o público poderá assistir às apresentações do Instituto Villa Lobos e do Coral da Comunidade Cristã de Adamantina.

Segundo Ana Queila, outro destaque da programação ocorre no domingo (14), quando o Papai Noel fará sua chegada oficial à cidade. A noite contará também com o musical “Natal Brasileiro”. A apresentação reúne diferentes grupos mantidos pela Secretaria, entre eles a Banda Marcial de Adamantina, Orquestra de Violas, estudantes dos cursos de palhaçaria, teatro, e os jovens da capoeira/maculelê. E depois de tudo isisto, o bom velhinho permanecerá disponível para visitação no Paço Municipal entre os dias 15 e 23 de dezembro, sempre no período noturno.

A programação segue com novas apresentações da Vitrine Cultural no dia 15 com a Espaço VIP e Rodrigo. No dia 16, será a vez do Espaço Musical Denise Nascimento, da Academia Ronsania Gonçalves e da Cia de Ballet Eveline Gualte. Já no dia 17, quem se apresenta são a Jazz Band Los Kandangos e o Stúdio MS.

Além das atividades no Paço, a Praça Elio Micheloni também recebe atrações. No dia 18, acontece a apresentação da Orquestra de Viola Caipira, e no dia 19, o local será palco do Celebra de Natal.

A agenda especial inclui ainda, conforme lembrou a secretária municipal, o grande show da cantora Miriam Samorando, realizado em parceria com o Sesc de Presidente Prudente, e contará com a presença das feiras QualiAgro, Mulheres Empreendedoras e Associação Omin de Artesanato.

As apresentações do Estúdio Rubi e do Voices Luz fecham o calendário festivo natalino no dia 22 de dezembro, novamente no Paço Municipal.

“Sempre procuramos fazer pensando na população. E mais uma vez tudo foi preparado com muito carinho para proporcionar algo especial para cada um dos adamantinenses”, ressaltou Ana Queila.

