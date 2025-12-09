Rotary Club e Associação de Rotarianos de Adamantina serão declaradas de utilidade pública

Durante a realização da sessão ordinária da Câmara Municipal na tarde desta sexta-feira (5), os vereadores votaram, em discussão única, os Projetos de Lei nº 066/2025 e 067/2025, que declaram de utilidade pública o Rotary Club e a Associação de Rotarianos de Adamantina. A iniciativa é do presidente do Legislativo, Edinho Ruete (NOVO).

“Essas duas representações dos rotarianos na nossa cidade desenvolvem um trabalho fundamental na promoção de ações que contribuem para a melhora da qualidade de vida, o acolhimento, a assistência e o apoio à população. Uma dedicação de décadas que merece esse reconhecimento para poder fazer ainda mais pelos adamantinenses”, enfatizou o autor.

O clube de serviço foi fundado na Cidade Joia em novembro de 1951, portanto, completou no mês passado 74 anos.

Ao longo dessas sete décadas de atuação, o Rotary tem desenvolvido projetos sociais, campanhas de prevenção à saúde, ações educativas e iniciativas de apoio a instituições locais. Entre as atividades mais conhecidas estão campanhas de vacinação, incentivo à educação e projetos de fortalecimento comunitário, sempre conduzidos por voluntários comprometidos com o bem-estar da população. Esse conjunto de ações reforça o papel do clube como uma das entidades mais atuantes no município.

Após a aprovação unânime no plenário da Casa de Leis, os projetos serão encaminhados ao Poder Executivo para sanção.

Por Folha Regional Adamantina

