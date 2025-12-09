Inscrições para o Concurso “Natal Mágico 2025” com R$ 25 mil em prêmios segue até quarta-feira

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para o concurso Natal Mágico 2025, iniciativa criada para valorizar o comércio local, estimular novos negócios e fortalecer a economia por meio do encanto e do espírito natalino. Os interessados podem se inscrever até quarta-feira (10), de forma gratuita.

As inscrições podem ser realizadas tanto por meio de formulário eletrônico, disponibilizado pela administração municipal, quanto presencialmente no Paço Municipal. Podem participar comerciantes e lojistas classificados como MEI, micro, pequena, média ou grande empresa, desde que apresentem o cartão CNPJ no ato da inscrição. O documento é obrigatório, pois determina a categoria correta em que cada estabelecimento será avaliado. A falta do CNPJ resulta em desclassificação automática.

Para garantir um processo criterioso e transparente, uma comissão julgadora visitará os estabelecimentos inscritos entre os dias 11 e 17 de dezembro. Nessa etapa, os jurados analisarão diversos aspectos das decorações natalinas, levando em conta principalmente: Criatividade, Beleza, Originalidade e sustentabilidade ambiental.

O objetivo é reconhecer iniciativas que tragam encanto ao período festivo, ao mesmo tempo em que promovam responsabilidade ambiental, inovação e boas práticas de ambientação comercial.

O concurso distribuirá R$ 25 mil em prêmios entre os participantes. A premiação está dividida em duas categorias, conforme o porte da empresa:

MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS

1º lugar: R$ 8.000

2º lugar: R$ 4.500

3º lugar: R$ 3.500

MEI, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

1º lugar: R$ 5.000

2º lugar: R$ 2.500

3º lugar: R$ 1.500

A separação por categorias garante uma competição justa e equilibrada, valorizando tanto grandes empreendimentos quanto pequenos negócios que contribuem significativamente para o dinamismo econômico do município.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Natal Mágico 2025 reforça a importância do comércio local para a economia de Adamantina. Ao incentivar a decoração criativa das vitrines e fachadas, a iniciativa busca atrair consumidores, deixar a cidade mais bonita e promover um ambiente acolhedor durante o período festivo.

Além de movimentar a economia, o concurso também contribui para fortalecer o espírito natalino, criando espaços que encantam moradores e visitantes e transformam a experiência de compras no fim do ano.

