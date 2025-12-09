Noite de autógrafos do livro “Vozes Jovens: Histórias do Cotidiano”, celebra protagonismo estudantil

A Biblioteca Municipal de Adamantina foi tomada por emoção, orgulho e celebração cultural na noite dessa sexta-feira (5), durante o evento de noite de autógrafos do livro “Vozes Jovens: Histórias do Cotidiano”, obra produzida por estudantes da Escola Estadual Helen Keller. O projeto, que destaca a força da literatura periférica e o protagonismo juvenil, reuniu familiares, educadores, autoridades e comunidade em um momento marcante para a educação local.

A coletânea reúne 83 textos produzidos por 46 estudantes do Ensino Médio, todos orientados pelo professor Everton Santos, idealizador da iniciativa que nasceu com o propósito de incentivar a expressão criativa, o pensamento crítico e a autonomia intelectual dos jovens escritores.

Com textos que transitam entre crônicas, poesias e relatos do cotidiano, a obra traduz vivências, inquietações, sonhos e percepções desses adolescentes, que encontraram na escrita um espaço de manifestação social e identidade cultural. Para muitos, foi a primeira experiência de publicação literária — e a noite de autógrafos simbolizou a concretização de um sonho.

Durante o evento, os estudantes-autores receberam Moções de Congratulações e Aplausos aprovadas pela Câmara Municipal de Adamantina, como forma de valorizar o empenho e a relevância do projeto para a comunidade. As homenagens foram entregues pelos vereadores Daniel Fabri e Professor Helio Santos, que representaram o Legislativo municipal.

Além dos jovens escritores, também foram reconhecidos os educadores que desempenharam papéis essenciais na concretização da obra: Professor Everton Santos, idealizador, orientador e grande incentivador do projeto literário; Professor Paulo Araújo, ex-diretor da escola e apoiador da iniciativa; e, Professora Eunice Ramos, atual diretora da EE Helen Keller, que reforçou o compromisso da unidade com práticas pedagógicas inovadoras.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o vereador e professor Helio Santos ressaltou a importância da iniciativa: “Parabéns a todos os envolvidos neste exemplar projeto educacional, que proporcionou aos estudantes a oportunidade de atuarem como verdadeiros protagonistas literários.”

O livro “Vozes Jovens: Histórias do Cotidiano” reforça o papel da educação pública na promoção da cultura, da escrita e da cidadania. A EE Helen Keller vem se destacando por incentivar seus alunos a explorarem diferentes formas de expressão e ocuparem espaços de visibilidade.

O evento também evidenciou o impacto positivo de projetos que aproximam escola, família e comunidade, fortalecendo vínculos e despertando talentos muitas vezes invisibilizados. Para os organizadores, experiências como essa estimulam o sentimento de pertencimento e reforçam a importância de ouvir — e valorizar — as vozes que surgem das periferias e do ambiente escolar.

Com o sucesso da noite de autógrafos e a recepção calorosa da comunidade, o livro torna-se um marco para a produção literária jovem em Adamantina. “Vozes Jovens” não apenas registra histórias do cotidiano, mas inaugura novos caminhos para quem deseja seguir pela arte da escrita.

