Dupla é suspeita de furtar cartão de veículo e fazer compras em Adamantina

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira (8), suspeito de participação em um furto registrado na Avenida das Rosas, em Adamantina. A prisão ocorreu durante patrulhamento da PM pela Avenida Antônio Tiveron, no cruzamento com a Rua Sergipe, após a corporação receber informações sobre a prática do crime.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o rapaz admitiu envolvimento na ação criminosa ao lado de um adolescente. De acordo com o relato, a dupla retirou dois cartões bancários do interior de um veículo GM/Corsa estacionado na via e chegou a utilizar um dos cartões para efetuar uma compra no valor de R$ 200 em um comércio local.

Ainda segundo a polícia, o suspeito informou que havia jogado os cartões na linha férrea. Com o apoio de outras viaturas, os policiais localizaram o material indicado. Durante a abordagem, foram encontrados com o jovem R$ 72 em dinheiro. Uma jaqueta supostamente utilizada durante o furto também foi apreendida na residência do suspeito, após autorização para a entrada da equipe.

No momento da detenção, houve resistência por parte do jovem, o que exigiu o uso de algemas. Ele foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde a ocorrência foi formalizada. Após os procedimentos de praxe, o rapaz foi liberado para responder ao caso em liberdade. (Por: Redação)



