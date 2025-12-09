Jogador adamantinense Nikolas Torquato é aprovado em avalição e contratado pelo Araçatuba FC

O jogador adamantinense Nikolas Torquato, de 14 anos de idade, que atua na Escolinha da Academia de Futebol DG Sport Adamantina e Phoenix Futsal, após avaliação teve seu nome aprovado na equipe do Araçatuba Futebol Clube -SAF.

O adamantinense acertou um contrato de 2 anos com o time araçatubense e, já tem seu nome com o registro no BID da CBF e FPF onde irá disputar o Campeonato Paulista Sub 15/ 2026.

Nikolas Torquato teve a sua avaliação indicada pela Fratello’s Sport sob a responsabilidade de Alex Diego Fratelo’s.

PRIMEIRA COMPETIÇÃO EM MARINGÁ

A primeira competição que o jogador irá disputar com sua nova equipe, será a MGF Cup em Maringá, onde enfrentará equipes como Internacional RS e Novorizontino.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida: Família

.