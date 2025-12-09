Equipes de Adamantina disputam as semifinais da Copa Inter Municipal Vovózão de Futebol Médio

As equipes do ABC FC Lucélia/ NM Instalações Elétricas e do Rinópolis FC são os últimos semifinalista da 2° Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio.

As duas equipes derrotaram seus concorrentes CME de Osvaldo Cruz e Parapuã FC (atual campeão) no tempo normal e nas penalidades.

Em jogos pelas as quartas de finais na manhã de domingo (7) na praça de esporte da A.D.P.M (Associação Desportiva Policia Militar Regional de Adamantina).

OS JOGOS

ROBERTO MACHADO GARANTE O ABC NAS SEMIFINAIS

O aguerrido jogador Roberto Machado com gol marcado na primeira etapa, garantiu a vitória e classificação do ABC de Lucélia FC para as semifinais ao vencer por 1 a 0 a CME Osvaldo Cruz FC.

RINÓPOLIS FC SE CLASSIFICA NAS PENALIDADES

E no outro jogo, Rinópolis FC e Parapuã FC (atual campeão) fizeram um jogo muito disputado com várias chances de gols desperdiçadas e que terminou sem abertura de contagem (0x0)

A partida foi decidida nas penalidades e o Rinópolis FC, levou a melhor e se classificou para as semifinais ao vencer por 2 a 1.

SEMIFINAIS NO TÊNIS CLUBE

As semifinais que será realizada no domingo (14) às 8h30, no campo do Tênis Clube de Lucélia, ficou definida com os seguintes jogos:

-No primeiro jogo o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/HB Auto Peças enfrenta o ABC de Lucélia/ NM Instalações Elétricas.

-No segundo jogo às 9h30, o San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Zé Valente/ Itamar Eletrecista/ Pro Luz/ Supermercado Godoy Rede Smart enfrenta a equipe do Rinópolis FC.

ARBITRAGEM/ ORGANIZAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia

COORDENAÇÃO

Julio José Moreno

Por: Jair Kbça

