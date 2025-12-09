Papai Noel chega em Adamantina no domingo (14)

Domingo (14), a partir das 19h no Parque dos Pioneiros será realizada uma ampla programação com o objetivo de receber o Papai Noel em Adamantina. A expectativa da chegada do “Bom Velhinho” é logo após o musical “Natal Brasileiro”.

O musical “Natal Brasileiro” é um espetáculo que trará teatro, dança e música e será realizado com projetos que estão diretamente ligados à Secretaria de Cultura e Turismo que são: BAMAD; Palhaçaria; Teatro; e Capoeira/Maculelê.

Depois que o Papai Noel chegar, haverá ainda uma apresentação da Banda Marcial de Adamantina. Após a chegada no domingo (14), o Papai Noel estará no Paço Municipal para receber as crianças do dia 15 ao dia 23 de dezembro no período noturno.