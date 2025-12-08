Carro parte ao meio após rodar na pista e ser atingido por ônibus, no Paraná

Um carro partiu ao meio após rodar na pista e ser atingido por um ônibus na noite deste domingo (7) na PR-160 em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).
Segundo a corporação, os motoristas de ambos os veículos tiveram ferimentos leves.
O condutor do carro tem 26 anos e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).
O motorista do ônibus tem 53 anos e foi atendido no local.
O acidente aconteceu por volta das 19h10, no km 213 da rodovia.
De acordo com a PRE, o carro, de Colombo, trafegava sentido crescente quando o motorista perdeu o controle da direção.
O veículo rodou na pista e colidiu com o ônibus, que é de Ibaiti e estava no sentido contrário.
Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Por Millena Sartori, g1 PR – Foto: Polícia Rodoviária Estadual