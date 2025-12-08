Quem é Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó que morreu em acidente

Mauri, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo (7), aos 55 anos, vítima de um acidente em uma estrada do Paraná.
Nascido Amauri Prudêncio de Lima, em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, em 1970, ele formava uma dupla sertaneja ao lado de outro irmão, Maurício, há 35 anos.
Antes de se juntarem nos palcos, em 1990, Mauri trabalhava nos bastidores dos shows dos irmãos mais famosos e Maurício era backing vocal da dupla.
Há dois dias, Maurício e Mauri lançaram sua nova música, “Paixão ou Loucura”, gravada ao lado dos irmãos Chitãozinho e Xororó.
O perfil oficial da dupla no Instagram tem mais de 83,3 mil seguidores. Com nove discos gravados desde o começo da carreira, eles chegaram a ser indicados ao Grammy Latino em 2003, através do projeto Comitiva Brasil, em que cantavam ao lado de outros grandes nomes do sertanejo, com o álbum “100% sertanejo”.
Em seu perfil pessoal no Instagram, Mauri tem 34,6 mil seguidores.
Casado com a apresentadora do SBT, Andrea Fabyanna, o último post do sertanejo foi uma homenagem para a mulher, que fez aniversário há três dias, no dia 4 de dezembro.
Por Juliana Maselli, g1 — Rio de Janeiro – Foto: Instagram / Reprodução