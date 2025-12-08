Motociclista morre após bater de frente com carro durante ultrapassagem em rodovia

Um motociclista de 20 anos morreu depois de uma colisão frontal na Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Jaú (SP), na madrugada de domingo (7). O garupa, de 19 anos, sofreu ferimentos graves.
Segundo dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) o acidente foi registrado por volta de 1h20, no km 287+132. O motociclista bateu de frente com o veículo utilitário durante uma ultrapassagem.
A Polícia Rodoviária e a perícia técnica estiveram no local, para atendimento da ocorrência e a morte confirmada no local. Durante a madrugada, a funerária foi acionada para retirar o corpo da vítima, que não teve sua identidade divulgada.
O garupa foi socorrido com ferimentos graves, mas não foi divulgada a atualização sobre o estado de saúde dele.
Já os veículos foram removidos para o posto de serviços e base da Polícia Rodoviária. O acostamento ficou interditado, sendo liberado próximo de 2h10 deste domingo, sem registro de congestionamento.
Atropelamento em Marília
Já em Marília, um pedestre morreu atropelado ao tentar atravessar a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) pela barreira central, durante a noite de sábado (6).
Conforme a Artesp, um veículo utilitário trafegava pela faixa 1, no km 458, quando o motorista, sem tempo de frear ou desviar, atropelou a vítima que caiu na faixa 2, por volta de 19h30.
O resgate foi acionado e, às 20h46, a Polícia Técnica chegou no local onde constatou os fatos. A funerária removeu o corpo da vítima, enquanto o veículo foi retirado por um guincho particular.
A faixa 2 e os acostamentos ficaram interditados durante o atendimento da ocorrência, sendo liberados após mais de duas horas. Porém não houve registro de congestionamento.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Reprodução/Artesp