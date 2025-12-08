Close Menu
Ambulância atropela cavalo em rodovia e acidente deixa feridos

Três pessoas ficaram feridas depois que uma ambulância da prefeitura de Iacanga atropelou um cavalo na Rodovia Cezário José de Castilho em Bauru (SP) na manhã desta segunda-feira (8).

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu entre o viaduto que dá acesso à Rodovia Marechal Rondon e o bairro Vila Falcão, na altura do km 346.

O motorista e dois passageiros sofreram ferimentos aparentemente leves. Já animal morreu no atropelamento.

O motorista foi levado para o Pronto-socorro Central e os passageiros foram levados para a Unidade de Pronto-atendimento do Jardim Bela Vista.

O trecho foi interditado para atendimento da ocorrência, mas o veículo já foi retirado pelo guincho e a pista foi liberada.

