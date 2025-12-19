San Remo de Adamantina é o primeiro finalista da Copa Inter Municipal Vozózão de Futebol Médio

Em noite que a estrela maior foi o polivalente e experiente jogador Milton Pereira Sandoval “Esquerda” ou “Esquerdinha”, o San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista/ Zé Valente/ Paulão Construtor/ Pro Luz/ Supermercado Godoy Rede Smart do presidente Marcos Construtor venceu de virada por 2 a 1, a equipe do Rinópolis FC e é o primeiro finalista da 2° Copa Inter Municipal Vovózão acima 50 de anos de Futebol Médio.

Artilheiro da competição Esquerdinha em noite iluminada fez brilhar a sua estrela, e com seu oportunismo marcou os dois gols na 2ª etapa do time adamantinense garantindo a classificação para a disputa final. O gol rinopolense foi marcado por Roger na 1ª etapa.

O jogo entre as duas equipes foi realizado na noite de quinta-feira (18) no campo do Tênis Clube de Lucélia, pela as semifinais da competição régional.

ARBITRAGEM

Lucas Renato “Lucão” que teve uma excelente atuação.

ESPERANDO O ADVERSÁRIO

O San Remo EC aguarda o seu adversário que sairá entre as equipes do Parque Iguaçu FC/ Adamantina e ABC FC/ Lucélia, nesta sexta-feira (19) às 19h45, também no campo do Tênis Clube de Lucélia

ARBITRAGEM E COORDENAÇÃO

Judá Artigos e Eventos Esportivo

ORGANIZAÇÃO

Julio José Moreno

Por: Jair Kbça